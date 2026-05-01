Horskí záchranári pomohli v Bobroveckej doline zranenému Poliakovi
Horskí záchranári po príchode na miesto zraneného muža vyšetrili a poranenú končatinu zafixovali pomocou dlahy.
Autor TASR
Trstená 1. mája (TASR) - Horskí záchranári zo Západných Tatier pomáhali v piatok popoludní 52-ročnému Poliakovi, ktorý si pri preskakovaní priekopy v Bobroveckej doline vykĺbil koleno. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Horskí záchranári po príchode na miesto zraneného muža vyšetrili a poranenú končatinu zafixovali pomocou dlahy. Následne ho transportovali do nemocnice v Trstenej.
