Piatok 1. máj 2026
Horskí záchranári pomohli v Bobroveckej doline zranenému Poliakovi

Autor TASR
Trstená 1. mája (TASR) - Horskí záchranári zo Západných Tatier pomáhali v piatok popoludní 52-ročnému Poliakovi, ktorý si pri preskakovaní priekopy v Bobroveckej doline vykĺbil koleno. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Horskí záchranári po príchode na miesto zraneného muža vyšetrili a poranenú končatinu zafixovali pomocou dlahy. Následne ho transportovali do nemocnice v Trstenej.

