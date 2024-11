ZRANENÍ TURISTI: Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre

Terchová 10. novembra (TASR) - Dve záchranné akcie absolvovali v nedeľu záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra. Pomáhali 53-ročnej turistke z Českej republiky a následne aj o päť rokov mladšiemu slovenskému turistovi. Obaja utrpeli poranenie dolných končatín. Informovala o tom HZS na svojom webe.



Česká turistka si spôsobila úraz členka pri zostupe z Veľkého Rozsutca. "Na pomoc boli vyslaní horskí záchranári zo Štefanovej. Tí zranenú ženu po príchode na miesto ošetrili a transportovali do Štefanovej, odkiaľ už pokračovala v sprievode manžela samostatne," priblížila prvý z dvojice zásahov HZS.



Krátko po ukončení prvej záchrannej akcie potreboval pomoc horských záchranárov z Malej Fatry aj 48-ročný muž slovenskej národnosti. "Turista si počas zostupu z Chaty na Grúni spôsobil bolestivé poranenie dolnej končatiny. Záchranári mužovi poskytli zdravotnú starostlivosť a následne ho transportovali do Vrátnej, kde ho odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci," dodala HZS.