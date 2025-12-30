< sekcia Regióny
Horskí záchranári pomohli v Malej Fatre zranenému 32-ročnému turistovi
Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra vyrazili k mužovi, ktorý sa nachádzal medzi Malým a Veľkým Kriváňom.
Autor TASR
Terchová 30. decembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v pondelok (29. 12.) popoludní v Malej Fatre 32-ročnému slovenskému turistovi, ktorý sa pošmykol a privodil si zranenia členka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra vyrazili k mužovi, ktorý sa nachádzal medzi Malým a Veľkým Kriváňom. „Po príchode na miesto pacienta vyšetrili, poranený členok zafixovali a transportovali pomocou rakúskeho vozíka k terénnemu vozidlu. Odtiaľ ho previezli k budove HZS do Štefanovej, kde si muža prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ priblížila zásah HZS.
Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra vyrazili k mužovi, ktorý sa nachádzal medzi Malým a Veľkým Kriváňom. „Po príchode na miesto pacienta vyšetrili, poranený členok zafixovali a transportovali pomocou rakúskeho vozíka k terénnemu vozidlu. Odtiaľ ho previezli k budove HZS do Štefanovej, kde si muža prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ priblížila zásah HZS.