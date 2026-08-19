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Horskí záchranári pomohli v Malej Fatre zranenej izraelskej turistke

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra po príchode na miesto ženu vyšetrili a poranenú nohu jej zafixovali.

Autor TASR
Terchová 19. augusta (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v stredu popoludní v Malej Fatre 57-ročnej izraelskej turistke, ktorá si počas túry v Dolných dierach privodila poranenie členka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra po príchode na miesto ženu vyšetrili a poranenú nohu jej zafixovali. „Následne ju pomocou nosidiel transportovali k terénnemu vozidlu HZS, ktorým bola prevezená do Štefanovej. Tam si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ priblížila zásah HZS.
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