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DRÁMA NA HORÁCH: Záchranári pomohli mladíkovi so zraneným členkom
Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra, ktorí muža po príchode vyšetrili, ošetrili a zranenú končatinu mu zafixovali.
Autor TASR
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Terchová 1. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v utorok popoludní v Malej Fatre 18-ročnému slovenskému turistovi, ktorý v lokalite Šlahorka so zraneným členkom nebol schopný pokračovať v túre. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
„Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra, ktorí muža po príchode vyšetrili, ošetrili a zranenú končatinu mu zafixovali. Následne pacienta transportovali terénnym vozidlom HZS do Štefanovej, odkiaľ pokračoval na ďalšie vyšetrenia v sprievode svojich známych,“ priblížila zásah HZS.
„Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra, ktorí muža po príchode vyšetrili, ošetrili a zranenú končatinu mu zafixovali. Následne pacienta transportovali terénnym vozidlom HZS do Štefanovej, odkiaľ pokračoval na ďalšie vyšetrenia v sprievode svojich známych,“ priblížila zásah HZS.