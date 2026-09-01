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DRÁMA NA HORÁCH: Záchranári pomohli mladíkovi so zraneným členkom

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra, ktorí muža po príchode vyšetrili, ošetrili a zranenú končatinu mu zafixovali.

Autor TASR
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Terchová 1. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v utorok popoludní v Malej Fatre 18-ročnému slovenskému turistovi, ktorý v lokalite Šlahorka so zraneným členkom nebol schopný pokračovať v túre. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra, ktorí muža po príchode vyšetrili, ošetrili a zranenú končatinu mu zafixovali. Následne pacienta transportovali terénnym vozidlom HZS do Štefanovej, odkiaľ pokračoval na ďalšie vyšetrenia v sprievode svojich známych,“ priblížila zásah HZS.
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