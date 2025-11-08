Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Horskí záchranári pomohli vo Veľkej Rači zranenému českému turistovi

Snímka zo zásahu horských záchranárov. Foto: Webová stránka Horskej záchrannej služby

Horskí záchranári z Oščadnice vyrazili k mužovi, ktorý sa nachádzal pri vrcholovej stanici lanovky Veľká Rača - Lalíky.

Autor TASR
Oščadnica 8. novembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu predpoludním v Kysuckých Beskydách 50-ročnému českému turistovi, ktorý sa pošmykol na zľadovatenom teréne a privodil si zranenia členka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Horskí záchranári z Oščadnice vyrazili k mužovi, ktorý sa nachádzal pri vrcholovej stanici lanovky Veľká Rača - Lalíky. „Po príchode na miesto muža ošetrili a bolestivú končatinu mu zafixovali. Následne bol transportovaný terénnym vozidlom na údolné parkovisko, odkiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval už v sprievode blízkych,“ priblížila zásah HZS.
.

