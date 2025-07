Horskí záchranári pomohli zranenému turistovi v doline Parichvost

Žiar 3. júla (TASR) - Horskí záchranári pomohli v stredu (2. 7.) popoludní v Západných Tatrách 43-ročnému slovenskému turistovi, ktorý si v doline Parichvost zlomil nohu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Operačné stredisko tiesňového volania prijalo viaceré oznámenia z hlavného hrebeňa Západných Tatier v oblasti Baníkovského sedla, že z južnej strany je počuť opakované vzdialené volanie o pomoc. „Záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry-Žiarska dolina a zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania prešli Jaloveckou dolinou do doliny Parichvost, kde približne v polovici doliny vypátrali 43-ročného muža slovenskej národnosti so zlomenou dolnou končatinou v oblasti členka,“ priblížila zásah HZS.



Doplnila, že pacient bol na mieste vyšetrený, ošetrený a so zafixovanou zranenou končatinou pripravený na transport. „O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá pacienta po prílete na miesto prevzala do svojej starostlivosti,“ dodala HZS.