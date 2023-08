Horskí záchranári prečkali noc pod Bradavicou so zranenou horolezkyňou

Vysoké Tatry 1. augusta (TASR) - Pomoc horských záchranárov z Vysokých Tatier potrebovala v noci na utorok poľská horolezkyňa. Horská záchranná služba (HZS) informovala o tom, že ešte v pondelok (31. 7.) vo večerných hodinách si privodila úraz kolena niekoľko desiatok metrov pod vrcholom Bradavice.



Záchranári sa pokúsili k zranenej dostať ešte pred zotmením pomocou leteckej techniky v spolupráci s poľskými záchranármi. Pre oblačnosť sa im to však nepodarilo, smerovali jej preto na pomoc po zemi. Pre komplikovanosť terénu sa rozhodli po ošetrení prečkať so zranenou ženou noc do rána na mieste. Hneď po svitaní ju letecky transportovali pomocou vrtuľníka do nemocnice.