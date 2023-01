Horskí záchranári: Pri zostupe z Kubínskej hole zablúdil starší lyžiar

Dolný Kubín 29. januára (TASR) - Horských záchranárov z Malej Fatry požiadal v sobotu (28. 1.) popoludní o pomoc 53-ročný lyžiar, ktorý zablúdil v lese pri zostupe z Kubínskej hole. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



"Po tom, ako vyšiel na vrchol Kubínskej hole, zlyžoval z hrebeňovej časti do lesného porastu, kde zablúdil. Po takmer dvojhodinovej snahe poradiť si sám kontaktoval záchranárov HZS, ktorým poskytol GPS súradnice svojej polohy. Záchranári sa vydali na označené miesto, tam však muža nenašli," informuje HZS.



Prostredníctvom Operačného strediska tiesňového volania HZS sa opätovne telefonicky spojili so zablúdeným mužom a snažili sa získať čo najviac informácií o jeho postupe. Nezvestného muža sa im podarilo nájsť na severnej strane Oravskej Magury.



"Bol bez zranení, záchranári mu pomohli dostať sa späť na zvážnicu k skútru, ktorým ho transportovali späť do lyžiarskeho strediska. Odtiaľ pokračoval na vlastnú žiadosť v sprievode rodinného príslušníka," doplnili horskí záchranári.