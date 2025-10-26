< sekcia Regióny
Horskí záchranári si vo Vrátnej a na Zverovke pripomenú obete hôr
Autor TASR
Terchová 26. októbra (TASR) - Horskí záchranári, horolezci, verejnosť i pozostalí si v nedeľu na symbolickom cintoríne vo Vrátnej pripomenú pamiatku obetí horských nešťastí, ktorí prišli o život v Malej Fatre. Na obete hôr budú v nedeľu spomínať i na Zverovke v Západných Tatrách.
O vytvorenie symbolického cintorína vo Vrátnej sa zaslúžila Horská záchranná služba (HZS), pietnu spomienku tam organizujú každoročne od roku 1998. Náčelník Oblastného strediska HZS Malá Fatra Peter Muráň pre TASR pripomenul, že mottom cintorína je „mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu“ a toto motto si chce verejnosť pripomenúť aj na spomienke.
Turisti by podľa Muráňa nemali preceňovať svoje schopnosti, zistiť si podmienky a do hôr sa vyberať pripravení a s náležitým vybavením. „Tento rok nám na cintoríne pribudla jedna ceduľka. V roku 2022 sme však mali až šesť mŕtvych,“ priblížil.
Na obete hôr sa bude spomínať i na Zverovke, súčasťou spomienky bude svätá omša. Symbolický cintorín sa nachádza v Roháčskej doline. Otvorili ho v roku 2009. Pietnemu miestu dominuje vstupná brána s nápisom Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu! Venované je nielen obetiam hôr, ale aj osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o zveľaďovanie Roháčov.
