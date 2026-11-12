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Horskí záchranári upozorňujú na výstrahy pred nepriaznivým počasím

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Na snímke dole Zelené pleso, hore zľava štíty Čierny štít a Kolový štít vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti nadpriemerné.

Autor TASR
Vysoké Tatry 12. novembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) varuje návštevníkov horských oblastí pred ojedinelým výskytom intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok okolo 45 mm počas najbližších dní. Ako uvádza na svojej webstránke HZS, Slovenský hydrometeorologický ústav vydal meteorologickú výstrahu druhého a prvého stupňa.

Tento úhrn zrážok predstavuje podľa HZS zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti nadpriemerné.

„Výdatné zrážky môžu pre zníženú viditeľnosť a šmykľavosť spôsobiť komplikácie pri pohybe v teréne, vzostupy hladín vo vodných tokoch, čím sa zvyšuje stupeň povodňovej aktivity, ktorá predstavuje ďalšie rizikové vplyvy na zdravie človeka,“ informuje HZS.

Daždivé počasie sa podľa horských záchranárov často viaže s rizikom prechladnutia. „U meteosenzitívnych ľudí môže vlhké a chladné počasie zhoršiť bolesť svalov a kĺbov, spôsobiť bolesť hlavy, únavu alebo problémy s krvným tlakom. Osoby trpiace reumatizmom a artritídou môžu pociťovať intenzívnejšiu bolesť kĺbov,“ dodáva HZS.
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