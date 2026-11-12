< sekcia Regióny
Horskí záchranári upozorňujú na výstrahy pred nepriaznivým počasím
Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti nadpriemerné.
Autor TASR
Vysoké Tatry 12. novembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) varuje návštevníkov horských oblastí pred ojedinelým výskytom intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok okolo 45 mm počas najbližších dní. Ako uvádza na svojej webstránke HZS, Slovenský hydrometeorologický ústav vydal meteorologickú výstrahu druhého a prvého stupňa.
Tento úhrn zrážok predstavuje podľa HZS zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti nadpriemerné.
„Výdatné zrážky môžu pre zníženú viditeľnosť a šmykľavosť spôsobiť komplikácie pri pohybe v teréne, vzostupy hladín vo vodných tokoch, čím sa zvyšuje stupeň povodňovej aktivity, ktorá predstavuje ďalšie rizikové vplyvy na zdravie človeka,“ informuje HZS.
Daždivé počasie sa podľa horských záchranárov často viaže s rizikom prechladnutia. „U meteosenzitívnych ľudí môže vlhké a chladné počasie zhoršiť bolesť svalov a kĺbov, spôsobiť bolesť hlavy, únavu alebo problémy s krvným tlakom. Osoby trpiace reumatizmom a artritídou môžu pociťovať intenzívnejšiu bolesť kĺbov,“ dodáva HZS.
Tento úhrn zrážok predstavuje podľa HZS zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti nadpriemerné.
„Výdatné zrážky môžu pre zníženú viditeľnosť a šmykľavosť spôsobiť komplikácie pri pohybe v teréne, vzostupy hladín vo vodných tokoch, čím sa zvyšuje stupeň povodňovej aktivity, ktorá predstavuje ďalšie rizikové vplyvy na zdravie človeka,“ informuje HZS.
Daždivé počasie sa podľa horských záchranárov často viaže s rizikom prechladnutia. „U meteosenzitívnych ľudí môže vlhké a chladné počasie zhoršiť bolesť svalov a kĺbov, spôsobiť bolesť hlavy, únavu alebo problémy s krvným tlakom. Osoby trpiace reumatizmom a artritídou môžu pociťovať intenzívnejšiu bolesť kĺbov,“ dodáva HZS.