Horskí záchranári v akcii: V Malej Fatre pomohli českému turistovi

Terchová 10. februára (TASR) - Horskí záchranári z Malej Fatry v nedeľu (9. 2.) úspešne vypátrali 35-ročného českého turistu, ktorý sa do zotmenia nevrátil z túry v Snilovskom sedle. Vyčerpaného ho našli v Oštiepkovej mulde. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



O pátranie po turistovi požiadali prostredníctvom tiesňovej linky 112 jeho rodinní príslušníci, keďže sa do zotmenia nevrátil z túry a nemal pri sebe mobilný telefón. "Hľadaný bol lokalizovaný dronom pomocou termovízie v oblasti dolnej stanice Oštiepkovej muldy, kde v zľadovatenom teréne uviazol," priblížila zásah HZS.



Doplnila, že vyčerpaného muža zateplili a doplnili mu tekutiny. "Záchranári ho vybavili protišmykovými nesmekmi a za pomoci istenia na krátkom lane ho sprevádzali do Vrátnej. Následne bol prevezený do Domu HZS, kde mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a ďalej pokračoval v stabilizovanom zdravotnom stave na vlastnú žiadosť v sprievode svojich rodinných príslušníkov," dodala HZS.