Lyžiar si zranil nohu, pomohli mu horskí záchranári

Terchová 26. februára (TASR) – Horskí záchranári z Malej Fatry zasahovali v nedeľu popoludní vo voľnom teréne Chlebského kotla. Zranenie nohy tam utrpel 50-ročný lyžiar. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



"Záchranári HZS muža na mieste ošetrili, zranenú končatinu mu zafixovali a pomocou kanadských saní ho transportovali k údolnej stanici vleku v Oštiepkovej mulde, odkiaľ bol za pomoci lanovej techniky a vleku transportovaný do Snilovského sedla," informujú horskí záchranári.



Zo Snilkovského sedla transportovali muža so zraneným kolenom lanovou dráhou do Vrátnej, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračoval v sprievode brata na ďalšie ošetrenie.