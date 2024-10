Horskí záchranári v nedeľu trikrát zasahovali pod Poludňovým grúňom

Terchová 27. októbra (TASR) - Trikrát v nedeľu zasahovali záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra pod Poludňovým grúňom. Jeden z turistov si poranil koleno a zvyšní dvaja utrpeli zranenia členka. Informovala o tom HZS na svojom webe.



Prvý zo zranených turistov kontaktoval horských záchranárov od Chaty na Grúni s tým, že pre úraz členka nedokáže dokončiť túru. Zároveň prijali tiesňovú SMS správu prostredníctvom aplikácie, že pod Poludňovým grúňom sa nachádzal ďalší slovenský turista, ktorý si v teréne podvrtol koleno a rovnako nebol schopný samostatne zostúpiť do doliny.



"Na pomoc obom turistom odišli dve skupiny horských záchranárov, ktoré ich po zafixovaní končatín a v druhom prípade aj podaní analgetickej liečby transportovali k Domu HZS v Štefanovej. Odtiaľ obaja muži pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne," priblížila zásahy HZS.



Počas spomenutého výjazdu bola HZS požiadaná o pomoc pre 43-ročnú slovenskú turistku nachádzajúcu sa na modrom turistickom chodníku, smerujúcom z Chaty na Grúni na Starý dvor. "Žena si pri zostupe poranila dolnú končatinu v oblasti členka. Po ošetrení a zafixovaní končatiny ju záchranári transportovali pozemne a následne motorovým vozidlom k Domu HZS. Tu ju odovzdali do starostlivosti rodinným príslušníkom, s ktorými pokračovala do zdravotníckeho zariadenia na ošetrenie," uzavrela HZS.