Horskí záchranári z Nízkych Tatier ošetrili 13 lyžiarskych úrazov

Demänovská Dolina 28. februára (TASR) - Horskí záchranári z Nízkych Tatier ošetrili počas utorka 13 lyžiarskych úrazov. Informujú o tom na sociálnej sieti.



V lyžiarskom stredisku Jasná utrpel vážny úraz dolnej končatiny 55-ročný litovský lyžiar. O súčinnosť požiadali Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, ktorá muža po ošetrení previezla do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Popoludní horskí záchranári pomáhali 12-ročnému chlapcovi z Estónska, ktorý spadol na lyžiach z hrebeňa na vrchole Chopku. "Padol približne 50 metrov do Lukového kotla a nevedel sa vrátiť späť," uvádzajú. K chlapcovi, ktorý bol bez zranení, urobili horskí záchranári spust a následne ho za pomoci lanovej techniky vytiahli späť na trať. Ďalej pokračoval samostatne v sprievode príbuzného.



Horská záchranná služba naďalej apeluje na lyžiarov, aby prispôsobovali jazdu na trati svojim schopnostiam a boli ohľaduplní a všímaví voči ostatným. Návštevníkov prosia, aby sa oboznámili so značením lyžiarskych tratí. Pri hlásení úrazu tým napomôžu k stotožneniu miesta, kam je treba vyslať záchranárov, a tým k urýchleniu záchrannej akcie.