Horskí záchranári zasahovali na Lanovej lávke v Prielome Hornádu

Spišská Nová Ves 5. júla (TASR) – Horskí záchranári zo Slovenského raja zasahovali v nedeľu popoludní na Lanovej lávke v Prielome Hornádu. Ako informuje Horská záchranná služba (HZS), podvrtnutie kolena si spôsobila 46-ročná slovenská turistka, ktorá následne nedokázala samostatne postupovať ďalej.



"Pacientka bola po príchode záchranárov vyšetrená a ošetrená. Bola jej založená vákuová dlaha. Po nabalení do nosidiel ju záchranári HZS preniesli do ústia ku Letanovskému mlynu, kde bola preložená do terénneho vozidla HZS a transportovaná do Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi na ďalšie ošetrenie," informujú horskí záchranári.