Horskí záchranári zasahovali na Skalke pri dvoch úrazoch bežkárkov

Kremnica 20. januára (TASR) - Horskí záchranári zasahovali v sobotu na Skalke pri Kremnici pri dvoch úrazoch bežkárov. Pri páde sa zranila 64-ročná žena i 60-ročný muž. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala Horská záchranná služba (HZS).



Horskí záchranári zo Skalky boli najskôr privolaní na pomoc pre 64-ročnú ženu, ktorá na bežeckom štadióne utrpela pri páde poranenie bedrového kĺbu. Záchranári ženu ošetrili a odovzdali do starostlivosti privolanej posádke záchrannej zdravotnej služby.



Krátko na to boli horskí záchranári požiadaní o pomoc pre 60-ročného bežkára, ktorý si pri páde spôsobil poranenie dolnej končatiny. "Záchranári mužovi poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, analgézu a zateplenie. Následne muža transportovali k jeho motorovému vozidlu, ktorým pokračoval v sprievode rodiny na ošetrenie do nemocnice samostatne," priblížila HZS.