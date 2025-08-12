Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Záchranná akcia na Gerlachovskom štíte: Muž dostal panický záchvat

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Po príchode na miesto záchranári HZS mladého muža evakuovali z exponovaného terénu a následne bol letecky transportovaný do Starého Smokovca.

Autor TASR
Vysoké Tatry 12. augusta (TASR) - Horskí záchranári zasahovali na vrchole Gerlachovského štítu. Ako informuje na svojej webstránke Horská záchranná služba (HZS), v utorok napoludnie prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS žiadosť o pomoc pre 25-ročného muža slovenskej národnosti, ktorý sa nachádzal priamo na vrchole Gerlachovského štítu.

„Na vrchole ho však zastihol panický atak, pre ktorý nemohol pokračovať a bezpečne zostúpiť. O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska Vysoké Tatry,“ informuje HZS.

Po príchode na miesto záchranári HZS mladého muža evakuovali z exponovaného terénu a následne bol letecky transportovaný do Starého Smokovca, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne.

