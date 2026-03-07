< sekcia Regióny
Horskí záchrannári ratovali uviaznutého paraglajdistu aj bežkárku
Pomoc horských záchranárov v sobotu potrebovala aj 54-ročná Slovenka, ktorá počas bežkovania na Skalke spadla a spôsobila si poranenie členka.
Autor TASR
Donovaly/Kremnica 7. marca (TASR) - Horskí záchranári v sobotu ratovali 47-ročného paraglajdistu slovenskej národnosti, ktorý zostal zakliesnený v korune stromu v oblasti Novej hole na Donovaloch. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na sociálnej sieti.
Horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra po príchode na miesto muža pomocou lanovej techniky vyprostili a spustili bezpečne zo stromu. „Paraglajdista, našťastie, neutrpel žiadne zranenia a po vyslobodení pokračoval na vlastnú žiadosť samostatne,“ konštatovala HZS.
Pomoc horských záchranárov v sobotu potrebovala aj 54-ročná Slovenka, ktorá počas bežkovania na Skalke spadla a spôsobila si poranenie členka. Ženu po vyšetrení a ošetrení zranenej končatiny pomocou skútra transportovali na parkovisko na Skalke, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračovala do nemocničného zariadenia v sprievode manžela.
