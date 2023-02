Horskú chatu v Žiarskej doline pre hroziace lavíny dočasne uzavreli

Žiar 2. februára (TASR) - Horskú chatu v Žiarskej doline v Západných Tatrách pre veľké riziko pádu lavín dočasne uzavreli. Opatrenie platí predbežne do nedele 5. februára. Okrem Západných Tatier je veľké lavínové nebezpečenstvo aj vo Vysokých Tatrách. Počas piatka (3. 2.) a soboty (4. 2.) sa navyše v polohách od 1400 metrov nad morom očakáva víchrica. Horskí záchranári o tom vo štvrtok večer informovali na sociálnej sieti.



"Silný vietor bude v nárazoch dosahovať rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu. Na hrebeňoch hôr bude vietor v nárazoch dosahovať rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, to je silná až mohutná víchrica," priblížili horskí záchranári.



Počas poslednej periódy sneženia pripadlo v Západných a Vysokých Tatrách od 30 do 70 centimetrov snehu. Veľké nebezpečenstvo hrozí najmä na záveterných stranách hrebeňov pod sedlami, skalnými stenami a na mnohých strmých svahoch, kde je uvoľnenie lavín pravdepodobné už pri malom dodatočnom zaťažení. "Na týchto miestach sa tvoria nestabilné krehké dosky, vankúše a preveje z vetrom ubitého snehu. Očakáva sa výskyt stredných aj veľkých spontánnych, prevažne prachových lavín," dodali záchranári.



V Nízkych Tatrách, Veľkej a Malej Fatre pretrváva zvýšené lavínové nebezpečenstvo. Horská záchrana služba z dôvodu vysokého rizika pádu lavín a silného vetra neodporúča pohyb vo vysokohorskom teréne ani v podhorí.