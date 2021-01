Horský nosič: V horách pribúda ľudí a ubúda pokora

Na archívnej snímke muž nesie na pleciach 70 kilogramov náklad z Hrebienka na Zamkovského chatu vo Vysokých Tatrách 29. júla 2013. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Na archívnej snímke nosič so stokilogramovým nákladom kráča po chodníku v Malej Studenej doline. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 4. januára (TASR) – Horskí nosiči vo Vysokých Tatrách majú dlhoročnú tradíciu. V začiatkoch nosili batožinu klientom horských vodcov a koncom 19. a začiatkom 20. storočia ako profesionáli pomáhali pri vzniku vysokohorských chát. Najprv boli potrební pri ich budovaní a neskôr pri zásobovaní. Nosiči dokonca vypomáhali aj pri výstavbe lanovky na Lomnický štít. Tradícia nosičstva pretrvala až dodnes a táto profesia sa ocitla aj v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.Nosiči sa v rozhovore pre TASR zhodli v tom, že v súčasnosti ľudí v horách pribúda a mení sa aj ich správanie.podotkol bývalý horský nosič Martin Maličký.Samotnú prácu nosiča si môže vyskúšať každý. Na Popradskom plese je pripravený tovar s nižšou váhou, ktorý je potrebné vyniesť na Chatu pod Rysmi. Horský nosič Pavol Garaj ozrejmil, že na ostatných chatách sa dá robiť nosičstvo brigádne, no väčšinou pri výbere na stálo uprednostnia tých, čo si to už skúsili.uviedol Garaj, ktorý pravidelne vynáša na Zbojnícku chatu.Martin Maličký eviduje za posledné roky veľký záujem o povolanie nosiča.skonštatoval. Kedysi boli podľa neho na Téryho chate dvaja alebo traja stáli nosiči a cez leto prišli štyria brigádnici. Teraz je to aj 50 až 60 nosičov.Na chaty nosiči vynášajú rôzny tovar v letnom i v zimnom období. Garaj priblížil, že ide o stavebný materiál, čistiace prostriedky, potraviny, vody, sudy piva, nápojov a všetko, čo sa na chate predáva – turistické paličky, mačky, šatky. Dokonca, keď sa robil koncert, nosil aj bubny či gitaru. Dole z chaty sa zase nosia prázdne sudy a kyslíkové bomby, odpadky alebo bielizeň od ubytovaných hostí. V zimnom období je podľa jeho slov vynáška náročnejšia pre množstvo snehu, ľad, silný vietor a nízke teploty, preto sa nosia aj nižšie váhy.opísal Garaj.Horskí nosiči majú rôzne zážitky s turistami, ktorých stretnú pri vynáške. Podľa slov Maličkého cudzinci boli nadšení, keď videli nosiča. Kládli otázky, neverili vlastným očiam, že sa dá vyniesť na chatu 100 kíl.skonštatoval. Naopak, Garaj má s ľuďmi väčšinou dobré zážitky a veľa turistov podľa neho nosenie obdivuje.dodal Garaj.Maličký turistom radí, aby nosiča radšej oslovili, keď sedí alebo oddychuje. Podľa jeho slov sa za pochodu nedá rozprávať. Nosič vie ledva udýchať ten kyslík, ktorý potrebuje na nosenie, a nie na rozhovor.upozornil.Garaja teší, že sa nosičstvo na Slovensku zachovalo, napriek tomu, že žijeme vo svete plnom elektroniky a zľahčovania, aby sa ľudia nemuseli namáhať.uzavrel.