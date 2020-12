Horský priechod Čertovica je uzatvorený pre nákladnú dopravu

Bratislava 29. decembra (TASR) – Horský priechod Čertovica (I/72) je uzatvorený pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Dôvodom je husté sneženie. V tejto lokalite je dohľadnosť do 100 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.



V lokalitách Spišská Nová Ves, Mníšek nad Hnilcom, Trstená, Stará Ľubovňa, Pusté Pole, Malý Lipník, Haligovce fúka nárazový vietor. Cestári upozorňujú, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica.



Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na úseku diaľnice D1 Važec - Poprad-Tatry je na vozovke kašovitý sneh na hranici do troch centimetrov.



Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na strednom a východnom Slovensku je miestami na vozovke kašovitý alebo utlačený sneh do troch centimetrov. Na ceste I/72 Čertovica - Kráľova Lehota je miestami kašovitý sneh do piatich centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek prevažne mokrý. Na priechodoch Donovaly, Čertovica, Besník, Šturec, Chorepa, Vrchslatina, Súľová, Grajnár, Huty, Makov, Fačkov, Javorník, Podspády a Vernár sa na vozovkách vyskytuje kašovitý sneh do troch centimetrov.