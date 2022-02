Horský priechod Dargov je prejazdný bez obmedzení

Košický Klečenov 17. februára (TASR) – Horský priechod Dargov je prejazdný v oboch smeroch pre všetky druhy vozidiel bez obmedzení. Informovala o tom vo štvrtok polícia po rokovaniach a dohode so zástupcami protestného zhromaždenia na tomto horskom priechode.



"Na základe dohody by k obmedzeniam nemalo dôjsť ani počas nasledujúcich dní. V prípade, ak by došlo k zmene, budeme verejnosť včas informovať," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Združenie Iniciatíva poľnohospodárov (IPIF), ktoré sa pridalo k protestu autodopravcov, v utorok a stredu (15. - 16. 2.), traktormi na určitý čas úplne zablokovalo dopravu na priechode Dargov.