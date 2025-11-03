< sekcia Regióny
Horský priechod Donovaly je po nehode opäť prejazdný
K nehode nákladného auta a vozidla odťahovej služby došlo dopoludnia v klesaní z Donovál smerom na Liptovskú Osadu.
Autor TASR
Donovaly 3. novembra (TASR) - Horský priechod Donovaly je po nehode dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v pondelok v dopoludňajších hodinách, opäť prejazdný v oboch smeroch a bez obmedzení. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K nehode nákladného auta a vozidla odťahovej služby došlo dopoludnia v klesaní z Donovál smerom na Liptovskú Osadu. K čelnej zrážke malo podľa predbežných informácií polície dôjsť po tom, ako vodič nákladného auta dostal šmyk a prešiel do protismeru. Pri udalosti sa zranila jedna osoba, horský priechod bol počas dokumentovania nehody úplne uzavretý.
K nehode nákladného auta a vozidla odťahovej služby došlo dopoludnia v klesaní z Donovál smerom na Liptovskú Osadu. K čelnej zrážke malo podľa predbežných informácií polície dôjsť po tom, ako vodič nákladného auta dostal šmyk a prešiel do protismeru. Pri udalosti sa zranila jedna osoba, horský priechod bol počas dokumentovania nehody úplne uzavretý.