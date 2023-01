Horský priechod Donovaly pre hustý sneh uzavreli pre nákladnú dopravu

Bratislava 31. januára (TASR) - Horské priechody (HP) Donovaly a Šturec sú pre husté sneženie uzavreté pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Pre nákladnú dopravu nad 12 metrov dĺžky je uzavretý i HP Príslop, obchádzka vedie cez Tvrdošín. Sneženie ovplyvňuje aj dohľadnosť v niektorých oblastiach. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Obmedzená dohľadnosť do 100 metrov je v oblasti medzi Ivachnovou a Širokým, ale aj v okolí Vrútok a Lenartova. Cestári upozornili aj na nárazový vietor v Liptovských Matiašovciach. V lokalitách Trebišov a Kráľovský Chlmec znižuje dohľadnosť hmla. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na úsekoch ciest vo vyššie položených častiach stredného a východného Slovenska sa na vozovkách miestami nachádza čerstvý až utlačený sneh do troch až piatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra sa nachádza na cestách tretej triedy v obvodoch Lučenec, Poltár a Kokava nad Rimavicou.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým až utlačeným snehom. Na horských priechodoch Vrchslatina je miestami zľadovatený sneh do piatich centimetrov. Horské priechody Pezinská Baba, Soroška, Dargov, Pusté Pole, Biela Hora a Havran majú vozovky vlhké až mokré.