< sekcia Regióny
Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu uzavretý
Na horskom priechode Donovaly sú i policajné hliadky.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Na horskom priechode Donovaly sú i policajné hliadky. Kamióny polícia odkláňa na horský priechod Šturec, ktorý je aktuálne prejazdný bez obmedzení, prípadne zostávajú na záchytnom parkovisku.
Na horskom priechode Donovaly sú i policajné hliadky. Kamióny polícia odkláňa na horský priechod Šturec, ktorý je aktuálne prejazdný bez obmedzení, prípadne zostávajú na záchytnom parkovisku.