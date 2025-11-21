Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. november 2025Meniny má Elvíra
Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu uzavretý

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Na horskom priechode Donovaly sú i policajné hliadky.

Autor TASR
Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Na horskom priechode Donovaly sú i policajné hliadky. Kamióny polícia odkláňa na horský priechod Šturec, ktorý je aktuálne prejazdný bez obmedzení, prípadne zostávajú na záchytnom parkovisku.


