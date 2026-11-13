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PREVRÁTENÝ KAMIÓN: Horský priechod Donovaly je neprejazdný

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Kamión naložený drevom sa podľa Zelenej vlny prevrátil v smere od Ružomberka, úsek je neprejazdný v oboch smeroch.

Autor TASR
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Bratislava/Donovaly 13. novembra (TASR) - V dôsledku nehody kamióna je horský priechod Donovaly v piatok ráno neprejazdný. Zároveň je pre husté sneženie neprejazdná cesta I/67 v úseku Dobšiná - Vernár. Informujú o tom banskobystrická a košická krajská polícia na sociálnej sieti. Zelená vlna STVR doplnila, že na horskom priechode Vernár sú skrížené kamióny.

Košická polícia žiada vodičov, aby sa úseku Dobšiná - Vernár vyhli, rešpektovali pokyny a prispôsobili jazdu aktuálnym poveternostným podmienkam.

Kamión naložený drevom sa podľa Zelenej vlny prevrátil na Donovaloch v smere od Ružomberka, úsek je neprejazdný v oboch smeroch. „Vyhnete sa tomu cez Šturec a Martin alebo cez Čertovicu,“ odporúča.

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