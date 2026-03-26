Štvrtok 26. marec 2026
Horský priechod Donovaly je pre vozidlá nad desať metrov uzavretý

Na snímke snežný pluh na horskom priechode Donovaly pri Banskej Bystrici. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Banská Bystrica 26. marca (TASR) - Horský priechod (HP) Donovaly je aktuálne pre vozidlá nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je husté sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).

Zelená vlna STVR informovala, že v úseku treba počítať s polhodinovým zdržaním v oboch smeroch. Na čerstvú vrstvu snehu upozorňujú motoristi aj na HP Čertovica.
