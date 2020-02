VODIČI, POZOR: Tieto horské priechody sú uzatvorené pre všetku dopravu

Horský priechod Vernár pre nákladnú dopravu uzavreli

Polícia upozorňuje na obmedzenia na cestách I/11 a I/65

Cesty Košického kraja sú zjazdné, v teréne je 45 sypačov

Cestný sypač odhŕňa čerstvo napadaný sneh. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 28. februára (TASR) - Horský priechod Donovaly je z dôvodu utlačeného snehu uzatvorený pre všetku dopravu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.Uzatvorený úsek eviduje SSC aj na horskom priechode Šturec, avšak tam iba pre vozidlá nad desať metrov z dôvodu kašovitého snehu.Pre zlú zjazdnosť sú podľa Zelenej vlny RTVS uzavreté pre nákladné autá aj Kremnické Bane.Dopravu na cestách v Prešovskom kraji od rána komplikuje husté sneženie. Polícia aktuálne uzatvorila pre nákladnú dopravu horský priechod Vernár na ceste I/66. Okrem toho by všetky úseky ciest mali byť zjazdné, vodiči by však mali zvýšiť opatrnosť.priblížil situáciu dispečer Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Jaroslav Štofko. V nižších polohách sú cesty momentálne mokré, niekde je kašovitá vrstva snehu, vo vyšších polohách sú zasnežené.Za uplynulých 24 hodín cestári v kraji posypali okolo 6200 kilometrov ciest, viac ako 4100 kilometrov ciest prepluhovali a spotrebovali na úpravu 420 ton soli a 380 ton intertného materiálu.zdôraznil Štofko.V súvislosti so situáciou na cestách museli hasiči v kraji doposiaľ riešiť päť menších nehôd, nešlo však o nič vážne.dodal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.Podľa informácií od vodičov zverejnených na sociálnej sieti majú niektoré autá problém vyjsť do Starého Smokovca. Na cestách vo Vysokých Tatrách sa miestami šmýka. Auto skončilo mimo cesty napríklad aj medzi Veľkou a Tatranskou Lomnicou. Odstavený kamión hlásia vodiči na ceste smerom na Ždiar.Polícia upozorňuje vodičov, že z dôvodu spadnutého stromu v Budatínskej Lehote (okres Kysucké Nové Mesto) je cesta I/11 momentálne neprejazdná v oboch smeroch. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline." uviedlo krajské operačné stredisko PZ.Cesty Košického samosprávneho kraja (KSK) sú aktuálne prevažne mokré, no zjazdné. Pre TASR to uviedla hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že v teréne je momentálne 45 sypačov a dva traktory s radlicou.povedala.Na území Košického kraja začalo v noci zo štvrtka (27. 2.) na piatok snežiť, a to najprv v okolí Spišskej Novej Vsi a Gemera, nad ránom už aj v Košiciach a okolí.uviedla s tým, že do piatkového rána mali cestári dokopy 91 výjazdov. Najviac ich bolo na území Spišskonovoveského okresu (23). Spolu 14 výjazdov bolo v okolí Michaloviec a v okresoch Rožňava a Trebišov ich zrealizovali po 13.