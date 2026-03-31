Horský priechod Donovaly uzavreli pre vozidlá nad desať metrov
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, ojedinele suchý.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Horský priechod Donovaly v utorok skoro ráno uzavreli pre nákladné vozidlá nad desať metrov. Dôvodom je vrstva utlačeného snehu do troch centimetrov na vozovke. Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Silné sneženie zhoršuje dohľadnosť v oblasti Liptova, na Spiši a v okolí Prešova. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, ojedinele suchý. Na severnej D1 v oblastiach Liptovský Mikuláš, Poprad, Štrba, Važec a Východná sa na vozovke nachádza miestami vrstva čerstvého až kašovitého snehu hrúbky do dvoch centimetrov. Kašovitý sneh hrúbky do troch centimetrov sa nachádza aj na R3 v oblasti Tvrdošín a Trstená.
Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Povrch vozoviek je mokrý, ojedinele suchý až vlhký. V horských oblastiach a na severe územia, najmä na Orave, Spiši, pod Tatrami, na Kysuciach a v okolí Košíc sa na vozovke môže vyskytovať vrstva čerstvého až kašovitého snehu do troch centimetrov. Na Liptove a Orave do päť centimetrov. Na ceste II/542 v oblasti Spišskej Starej Vsi je vrstva snehu na vozovke päť až desať centimetrov.
Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami. Povrch vozoviek je na väčšine z nich v horských oblastiach Slovenska pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu hrúbky do dvoch centimetrov. Na HP Príslop, Látky-Prašivá a Vrchslatina je vrstva čerstvého snehu až do päť centimetrov.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, ojedinele suchý. Na severnej D1 v oblastiach Liptovský Mikuláš, Poprad, Štrba, Važec a Východná sa na vozovke nachádza miestami vrstva čerstvého až kašovitého snehu hrúbky do dvoch centimetrov. Kašovitý sneh hrúbky do troch centimetrov sa nachádza aj na R3 v oblasti Tvrdošín a Trstená.
Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Povrch vozoviek je mokrý, ojedinele suchý až vlhký. V horských oblastiach a na severe územia, najmä na Orave, Spiši, pod Tatrami, na Kysuciach a v okolí Košíc sa na vozovke môže vyskytovať vrstva čerstvého až kašovitého snehu do troch centimetrov. Na Liptove a Orave do päť centimetrov. Na ceste II/542 v oblasti Spišskej Starej Vsi je vrstva snehu na vozovke päť až desať centimetrov.
Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami. Povrch vozoviek je na väčšine z nich v horských oblastiach Slovenska pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu hrúbky do dvoch centimetrov. Na HP Príslop, Látky-Prašivá a Vrchslatina je vrstva čerstvého snehu až do päť centimetrov.