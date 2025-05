Horský priechod Pezinská Baba je pre preteky do 13.00 h uzavretý

Bratislava 30. mája (TASR) - Horský priechod Pezinská Baba je úplne uzavretý pre preteky veteránov 500 kilometrov slovenských. Obchádzka vedie cez Bratislavu, Stupavu a Lozorno. Obmedzenie potrvá do 13.00 h. Zelená vlna STVR o tom informuje na svojom webe.



Podľa Stella centra treba počítať s kolónami medzi Bernolákovom a Ivankou pri Dunaji v trvaní do 20 min. Medzi Dunajskou Lužnou a Rovinkou sa vodiči zdržia do 15 minút.