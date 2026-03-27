Piatok 27. marec 2026
Horský priechod Príslop je uzavretý pre nákladnú dopravu

Na ilustračnej foto Príslop. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Autor TASR
Hruštín 27. marca (TASR) - Cesta I/78 Hruštín - horský priechod Príslop na Orave je aktuálne uzavretá pre nákladné motorové vozidlá nad 12 metrov z dôvodu nepriaznivého počasia. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Obmedzenie by malo platiť počas celého víkendu,“ upozornili policajti.

