< sekcia Regióny
Horský priechod Príslop je uzavretý pre nákladnú dopravu
Obmedzenie by malo platiť počas celého víkendu.
Autor TASR
Hruštín 27. marca (TASR) - Cesta I/78 Hruštín - horský priechod Príslop na Orave je aktuálne uzavretá pre nákladné motorové vozidlá nad 12 metrov z dôvodu nepriaznivého počasia. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Obmedzenie by malo platiť počas celého víkendu,“ upozornili policajti.
