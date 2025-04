Horský priechod Vernár je čiastočne neprejazdný pre vozidlá nad 12 ton

Vernár 1. apríla (TASR) - Od utorka až do konca septembra bude v prieťahu obcou Vernár v okrese Poprad pokračovať rekonštrukcia cesty I/66. Premávku tak na viacerých miestach presmerujú do jedného jazdného pruhu a bude riadená prenosnou svetelnou signalizáciou. Z tohto dôvodu je cesta cez horský priechod opäť čiastočne neprejazdná pre vozidlá nad 12 ton. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove.



„Z priestorových dôvodov a zabezpečenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky bude na tomto úseku cesty vylúčená premávka nákladných vozidiel nad 12 ton, a to v pracovných dňoch vždy od 6.00 h do 18.00 h. Mimo tohto času bude prejazd nákladných vozidiel nad 12 ton cez obec Vernár povolený,“ uviedla polícia.



Obchádzková trasa vedie cez horský priechod Čertovica alebo po diaľnici D1 cez Košice. Polícia v tejto súvislosti žiada všetkých účastníkov cestnej premávky počas uzávery cesty o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť. Zároveň upozorňuje na dôsledné dodržiavanie pokynov vyplývajúcich z dopravného značenia, s dôrazom pre vodičov nákladných vozidiel nad 12 ton. V danom úseku cesty sa totiž budú vykonávať častejšie kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky.