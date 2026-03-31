< sekcia Regióny
Horský priechod Vernár uzavreli pre nákladnú dopravu nad desať metrov
Sneženie komplikuje dopravu v celom tatranskom a podtatranskom regióne.
Autor TASR
Vernár 31. marca (TASR) - Pre nepriaznivé počasie uzavreli cestu I/66 v úseku Poprad - Vernár pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove s tým, že na mieste situáciu monitorujú policajné hliadky. Sneženie komplikuje dopravu na viacerých miestach v regióne.
„Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov polície. Sledujte aktuálne informácie a prispôsobte jazdu podmienkam na cestách,“ vyzýva polícia. Ráno bola dočasne uzavretá aj cesta I/66 medzi obcami Ždiar a Podspády v okrese Poprad. Dôvodom bol okrem sneženia aj silný vietor a popadané stromy. Cestárom sa úsek podarilo sprejazdniť.
KR PZ v Košiciach upozornilo, že neprejazdná je aktuálne aj cesta II/548 cez Štós. Úsek je zasnežený a neupravený a prejazd blokuje spadnutý strom. Polícia je na mieste a na odstránení prekážky sa pracuje, treba tam však rátať so zdržaním.
Sneženie komplikuje dopravu v celom tatranskom a podtatranskom regióne. V noci a ráno napadlo niekoľko centimetrov snehu. Vodiči na sociálnej sieti napríklad upozorňovali na lámajúce sa konáre pod náporom ťažkého snehu medzi Popradom a Hranovnicou. Pokazený pluh zase komplikoval situáciu na sídlisku Juh v Poprade. Obec Liptovská Teplička upozornila, že cesta smerom do Vikartoviec je ťažko zjazdná a odporúča využiť trasu smerom na Šuňavu.
