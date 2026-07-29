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HORÚČAVY: Mestská polícia v Bratislave pripomína viaceré odporúčania
Teplota sa môže vo štvrtok a piatok (30. a 31. 7.) vyšplhať na 38 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Bratislave pripomína, aby ľudia v čase vysokých teplôt nepodceňovali pitný režim, volili vhodné oblečenie a nezdržiavali sa zbytočne na priamom slnku. V prípade, ak niekomu príde nevoľno, je zmätený alebo v bezvedomí, je potrebné privolať pomoc. Informuje o tom na sociálnej sieti aj v reakcii na výstrahy pred vysokými teplotami.
„Veľké horúčavy s nedostatočným príjmom tekutín môžu viesť k zníženiu prietoku krvi do mozgu. Odpadnutia v tomto období sú veľmi časté a nevyhýbajú sa všetkým vekovým kategóriám,“ upozorňuje mestská polícia.
V prípade, ak niekto skolabuje, je potrebné ho presunúť mimo slnka, ideálne do najbližšieho tieňa a uložiť ho do stabilizovanej polohy. Ak je človek pri vedomí, treba mu pomôcť do polohy ležmo s podopretou hlavou, respektíve do polosedu. Zároveň je potrebné ochladiť ho, napríklad potieraním vlažnou vodou či ovievaním a v malých dávkach sa mu podáva najideálnejšie vlažná a nesladená voda.
„Ak sa stav postihnutého postupne nezlepšuje, nečakajte a vyhľadajte lekársku pomoc,“ podotýka mestská polícia s tým, že pomoc treba privolať prostredníctvom linky 159 alebo 155 (záchranári).
Vysoká teplota predstavuje nielen nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, ale aj zvýšené riziko tvorby požiarov. Preto je potrebné byť opatrný aj pri manipulácii s ohňom, mať vždy dostatok vody na uhasenie ohňa a grilovať len na miestach, kde to je dovolené. Zakladanie ohňov mimo povolených miest treba nahlasovať polícii. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov sa však oheň v prírode klásť nesmie, platí zákaz grilovania i fajčenia, vypaľovania porastov či spaľovania odpadu. V súčasnosti je takéto riziko vyhlásené aj pre Bratislavu.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zároveň pre Bratislavu na najbližšie dni vyhlásil výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Teplota sa môže vo štvrtok a piatok (30. a 31. 7.) vyšplhať na 38 stupňov Celzia.
„Veľké horúčavy s nedostatočným príjmom tekutín môžu viesť k zníženiu prietoku krvi do mozgu. Odpadnutia v tomto období sú veľmi časté a nevyhýbajú sa všetkým vekovým kategóriám,“ upozorňuje mestská polícia.
V prípade, ak niekto skolabuje, je potrebné ho presunúť mimo slnka, ideálne do najbližšieho tieňa a uložiť ho do stabilizovanej polohy. Ak je človek pri vedomí, treba mu pomôcť do polohy ležmo s podopretou hlavou, respektíve do polosedu. Zároveň je potrebné ochladiť ho, napríklad potieraním vlažnou vodou či ovievaním a v malých dávkach sa mu podáva najideálnejšie vlažná a nesladená voda.
„Ak sa stav postihnutého postupne nezlepšuje, nečakajte a vyhľadajte lekársku pomoc,“ podotýka mestská polícia s tým, že pomoc treba privolať prostredníctvom linky 159 alebo 155 (záchranári).
Vysoká teplota predstavuje nielen nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, ale aj zvýšené riziko tvorby požiarov. Preto je potrebné byť opatrný aj pri manipulácii s ohňom, mať vždy dostatok vody na uhasenie ohňa a grilovať len na miestach, kde to je dovolené. Zakladanie ohňov mimo povolených miest treba nahlasovať polícii. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov sa však oheň v prírode klásť nesmie, platí zákaz grilovania i fajčenia, vypaľovania porastov či spaľovania odpadu. V súčasnosti je takéto riziko vyhlásené aj pre Bratislavu.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zároveň pre Bratislavu na najbližšie dni vyhlásil výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Teplota sa môže vo štvrtok a piatok (30. a 31. 7.) vyšplhať na 38 stupňov Celzia.