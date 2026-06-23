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HORÚČAVY: Sociálne zariadenia kladú dôraz na pitný režim
Medzi štandardné opatrenia podľa nej patria pravidelné vetranie, tienenie priestorov, využívanie ventilátorov či klimatizácie.
Autor TASR
Prešov 23. júna (TASR) - V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) venujú počas letných horúčav zvýšenú pozornosť ochrane zdravia a komfortu klientov. Zariadenia postupujú podľa interných opatrení a odporúčaní na zvládanie vysokých teplôt, pričom zohľadňujú individuálne potreby klientov. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie Kancelárie predsedu PSK Daša Jeleňová.
Medzi štandardné opatrenia podľa nej patria pravidelné vetranie, tienenie priestorov, využívanie ventilátorov či klimatizácie. „Postupne sa montujú klimatizačné jednotky do spoločenských miestností. Klienti sú vedení k pobytu v chladnejších priestoroch a k obmedzeniu fyzickej záťaže,“ uviedla Jeleňová.
Ako povedala, jednou z hlavných priorít je dodržiavanie pitného režimu, personál klientom pravidelne ponúka nápoje a priebežne zabezpečuje aj kontrolu ich príjmu tekutín. „Osobitná pozornosť je venovaná seniorom, imobilným klientom a osobám so zdravotnými obmedzeniami, ktoré si potrebu pitia nemusia uvedomovať alebo ju nedokážu samostatne zabezpečiť,“ vysvetlila Jeleňová.
K pondelku (22. 6.) podľa jej slov neevidovali žiadne mimoriadne udalosti ani výrazný nárast zdravotných komplikácií priamo súvisiacich s vysokými teplotami.
„Zdravotný stav klientov je priebežne monitorovaný a v prípade potreby sú prijímané okamžité opatrenia. V prípadne zistenia zdravotných komplikácií je bezodkladne zabezpečená potrebná zdravotná starostlivosť,“ doplnila Jeleňová.
Ako dodala, podobné opatrenia sú prijímané aj vo vzťahu k zamestnancom, pričom je zabezpečený dostatok pitnej vody, možnosť pravidelných prestávok a organizácia práce je prispôsobená tak, aby sa minimalizovala záťaž počas najteplejších hodín dňa.
Medzi štandardné opatrenia podľa nej patria pravidelné vetranie, tienenie priestorov, využívanie ventilátorov či klimatizácie. „Postupne sa montujú klimatizačné jednotky do spoločenských miestností. Klienti sú vedení k pobytu v chladnejších priestoroch a k obmedzeniu fyzickej záťaže,“ uviedla Jeleňová.
Ako povedala, jednou z hlavných priorít je dodržiavanie pitného režimu, personál klientom pravidelne ponúka nápoje a priebežne zabezpečuje aj kontrolu ich príjmu tekutín. „Osobitná pozornosť je venovaná seniorom, imobilným klientom a osobám so zdravotnými obmedzeniami, ktoré si potrebu pitia nemusia uvedomovať alebo ju nedokážu samostatne zabezpečiť,“ vysvetlila Jeleňová.
K pondelku (22. 6.) podľa jej slov neevidovali žiadne mimoriadne udalosti ani výrazný nárast zdravotných komplikácií priamo súvisiacich s vysokými teplotami.
„Zdravotný stav klientov je priebežne monitorovaný a v prípade potreby sú prijímané okamžité opatrenia. V prípadne zistenia zdravotných komplikácií je bezodkladne zabezpečená potrebná zdravotná starostlivosť,“ doplnila Jeleňová.
Ako dodala, podobné opatrenia sú prijímané aj vo vzťahu k zamestnancom, pričom je zabezpečený dostatok pitnej vody, možnosť pravidelných prestávok a organizácia práce je prispôsobená tak, aby sa minimalizovala záťaž počas najteplejších hodín dňa.