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Horúčavy trápia aj zvieratá, park v Žarnovici prijal opatrenia
Ošetrujúci personál dohliada na dostatočný pitný režim a pravidelné dopĺňanie čerstvej vody pre zvieratá.
Autor TASR
Žarnovica 30. júna (TASR) - Park so zvieratami pri Žarnovici prijal v súvislosti s aktuálnymi horúčavami viacero opatrení. Počas vonkajších vysokých teplôt majú zabezpečiť komfort pre zver aj pre zamestnancov. TASR o tom v utorok informovala riaditeľka prevádzky Denisa Prôčková.
Spresnila, že ošetrujúci personál dohliada na dostatočný pitný režim a pravidelné dopĺňanie čerstvej vody pre zvieratá. Podľa potrieb jednotlivých druhov im tiež prostredníctvom prírodných jazierok a umelých nádrží zabezpečujú možnosti na ochladenie. „Majú zabezpečený vyšší príjem zeleniny a ovocia, ktoré uchovávame v chladnom prostredí,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, k dispozícii majú i prírodný tieň. Sú ním stromy vo voliérach a aj umelo vybudované prístrešky, ktoré pred slnkom chránia prekrytím. Podotkla, že im nastavili aj zmenu denného režimu, a to tak, že im počas najteplejších hodín minimalizujú pobyt na priamom slnku.
Prôčková dodala, že pri využívaní vnútorných priestorov podľa možností používajú klimatizáciu alebo iné systémy na reguláciu teploty. Podľa nej prihliadajú na potreby jednotlivých zamestnancov. „Personál dodržiava pitný režim, robí si pravidelné prestávky v tieni alebo v chladnejších priestoroch,“ podotkla s tým, že počas celého dňa majú možnosť využiť sprchu na ochladenie. Fyzicky náročnejšie práce podľa možností presúvajú na ranné alebo podvečerné hodiny, prípadne ich nahradia prácami v krytých halách. „Zamestnanci zároveň používajú vhodné ochranné oblečenie, pokrývky hlavy a dbajú na ochranu pred nadmerným slnečným žiarením,“ zdôraznila.
Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti pripomenul, že aj v utorok je ešte šanca na dosiahnutie maximálnej dennej teploty 40 stupňov Celzia. Pravdepodobnosť je však o niečo nižšia, ako bola v pondelok (29. 6.). Na viacerých miestach bude nad Slovenskom naďalej horúci tropický vzduch a nad Banskobystrickým krajom môže byť dokonca ešte o málo teplejší, ako bol v pondelok.
Spresnila, že ošetrujúci personál dohliada na dostatočný pitný režim a pravidelné dopĺňanie čerstvej vody pre zvieratá. Podľa potrieb jednotlivých druhov im tiež prostredníctvom prírodných jazierok a umelých nádrží zabezpečujú možnosti na ochladenie. „Majú zabezpečený vyšší príjem zeleniny a ovocia, ktoré uchovávame v chladnom prostredí,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, k dispozícii majú i prírodný tieň. Sú ním stromy vo voliérach a aj umelo vybudované prístrešky, ktoré pred slnkom chránia prekrytím. Podotkla, že im nastavili aj zmenu denného režimu, a to tak, že im počas najteplejších hodín minimalizujú pobyt na priamom slnku.
Prôčková dodala, že pri využívaní vnútorných priestorov podľa možností používajú klimatizáciu alebo iné systémy na reguláciu teploty. Podľa nej prihliadajú na potreby jednotlivých zamestnancov. „Personál dodržiava pitný režim, robí si pravidelné prestávky v tieni alebo v chladnejších priestoroch,“ podotkla s tým, že počas celého dňa majú možnosť využiť sprchu na ochladenie. Fyzicky náročnejšie práce podľa možností presúvajú na ranné alebo podvečerné hodiny, prípadne ich nahradia prácami v krytých halách. „Zamestnanci zároveň používajú vhodné ochranné oblečenie, pokrývky hlavy a dbajú na ochranu pred nadmerným slnečným žiarením,“ zdôraznila.
Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti pripomenul, že aj v utorok je ešte šanca na dosiahnutie maximálnej dennej teploty 40 stupňov Celzia. Pravdepodobnosť je však o niečo nižšia, ako bola v pondelok (29. 6.). Na viacerých miestach bude nad Slovenskom naďalej horúci tropický vzduch a nad Banskobystrickým krajom môže byť dokonca ešte o málo teplejší, ako bol v pondelok.