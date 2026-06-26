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HORÚČAVY trápia Slovensko: Je ohrozená letecká doprava v Bratislave?
Slovensko zasiahla vlna horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva, že teploty môžu cez víkend najmä na západe vystúpiť až na 38 stupňov Celzia.
Autor TASR
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Bratislava 26. júna (TASR) - Vysoké teploty nemajú vplyv na prevádzku Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Lety sú vybavované podľa letových poriadkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
„Prevádzkoví dispečeri letiska však častejšie kontrolujú teplotu na vzletovo-pristávacích dráhach a kontrolujú roztiažnosť cementovo-betónového povrchu dráh. Hasiči letiska zároveň raz denne ochladzujú odbavovaciu plochu letiska,“ priblížila.
Slovensko zasiahla vlna horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva, že teploty môžu cez víkend najmä na západe vystúpiť až na 38 stupňov Celzia. Pre väčšinu územia platia výstrahy prvého, druhého a pre niektoré okresy aj tretieho stupňa pred vysokými teplotami.
„Prevádzkoví dispečeri letiska však častejšie kontrolujú teplotu na vzletovo-pristávacích dráhach a kontrolujú roztiažnosť cementovo-betónového povrchu dráh. Hasiči letiska zároveň raz denne ochladzujú odbavovaciu plochu letiska,“ priblížila.
Slovensko zasiahla vlna horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva, že teploty môžu cez víkend najmä na západe vystúpiť až na 38 stupňov Celzia. Pre väčšinu územia platia výstrahy prvého, druhého a pre niektoré okresy aj tretieho stupňa pred vysokými teplotami.