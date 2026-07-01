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Horúčavy zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej šírave
Rastúci záujem návštevníkov zaznamenáva aj Tokajská vinohradnícka oblasť, ktorá rozširuje turistickú ponuku Dolného Zemplína.
Autor TASR
Michalovce 1. júla (TASR) - Horúčavy na prelome júna a júla výrazne zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej šírave. Podľa riaditeľa Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) Dolný Zemplín Tibora Tabaka údaje z rezervačných systémov ukazujú, že dopyt aktuálne dosahuje úroveň, ktorá je pre región typická skôr až v polovici augusta.
Ubytovacie zariadenia v strediskách Kaluža, Kamenec, Paľkov, Hôrka, Medvedia hora a Klokočov vykazujú počas pracovných dní obsadenosť na úrovni 65 až 75 percent. Počas víkendov sa naplnenosť kapacít s vyšším technickým štandardom pohybuje medzi 90 a 95 percentami. Najväčší záujem je o klimatizované objekty v Kaluži a Kamenci. „Víkendové termíny na júl a august sú vo väčšine objektov rezervované už z jarných mesiacov. Voľné kapacity sú dostupné najmä uprostred týždňa,“ uviedol Tabak. Elektrické prípojky pre karavany sú v úvode týždňa obsadené približne na 35 až 45 percent. Zahraničná klientela v hlavných ubytovacích zariadeniach dosahuje približne 35 percent. Dominujú návštevníci z Poľska, Maďarska a Českej republiky.
Rastúci záujem návštevníkov zaznamenáva aj Tokajská vinohradnícka oblasť, ktorá rozširuje turistickú ponuku Dolného Zemplína. Podľa regionálnych vinárskych združení pribúdajú krátkodobé pobyty spojené s degustáciami vín a prehliadkami pivníc.
Ubytovacie zariadenia v strediskách Kaluža, Kamenec, Paľkov, Hôrka, Medvedia hora a Klokočov vykazujú počas pracovných dní obsadenosť na úrovni 65 až 75 percent. Počas víkendov sa naplnenosť kapacít s vyšším technickým štandardom pohybuje medzi 90 a 95 percentami. Najväčší záujem je o klimatizované objekty v Kaluži a Kamenci. „Víkendové termíny na júl a august sú vo väčšine objektov rezervované už z jarných mesiacov. Voľné kapacity sú dostupné najmä uprostred týždňa,“ uviedol Tabak. Elektrické prípojky pre karavany sú v úvode týždňa obsadené približne na 35 až 45 percent. Zahraničná klientela v hlavných ubytovacích zariadeniach dosahuje približne 35 percent. Dominujú návštevníci z Poľska, Maďarska a Českej republiky.
Rastúci záujem návštevníkov zaznamenáva aj Tokajská vinohradnícka oblasť, ktorá rozširuje turistickú ponuku Dolného Zemplína. Podľa regionálnych vinárskych združení pribúdajú krátkodobé pobyty spojené s degustáciami vín a prehliadkami pivníc.