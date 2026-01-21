< sekcia Regióny
Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi rozšíril kapacitu
Hospic Matky Terezy, prvý hospic na Slovensku, poskytuje už viac ako 20 rokov odbornú zdravotnú, ošetrovateľskú, psychosociálnu a duchovnú podporu pacientom aj ich rodinám.
Autor TASR
Bardejov 21. januára (TASR) - Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, ktorý zastrešuje Arcidiecézna charita Košice v roku 2025 prijal 106 pacientov a 80 z nich sprevádzal až do posledných chvíľ života. Po rekonštrukcii sa rozšíril o štyri lôžka, aby dokázal reagovať na dopyt po odbornej hospicovej starostlivosti v regióne. V uplynulých dňoch si tam uctili pamiatku zosnulých pacientov na Spomienkovej slávnosti, stretnutí pozostalých. TASR o tom z Arcidiecéznej charity Košice (ACHK) informovala Silvia Hrabčáková.
Spomienková slávnosť patrí k pravidelným udalostiam Hospicu Matky Terezy. Je to chvíľa, keď si rodiny a blízki zosnulých môžu spoločne pripomenúť tých, ktorí odišli. Zároveň ide aj o priestor na zhodnotenie uplynulého roka a služby, ktorú hospic poskytoval pacientom a ich rodinám.
Uplynulý rok bol podľa Hrabčákovej pre hospic náročný aj z praktického a organizačného hľadiska. Najväčšou výzvou bola rozsiahla rekonštrukcia priestorov, ktorá súvisela s navyšovaním kapacít a zlepšovaním podmienok pre pacientov aj personál.
„Podarilo sa rozšíriť hospic o štyri lôžka. Je to dôležitý krok, pretože v regióne je dlhodobo dopyt po hospicovej starostlivosti,“ uviedol Bohuš Čepiga, vedúci Hospicu Matky Terezy. Zároveň doplnil, že s rozšírením kapacity bola spojená aj modernizácia viacerých častí zariadenia. „Rekonštruovali sa šatne pre personál, upravili kancelárske priestory a obnovila rozlúčková miestnosť. Zrealizovala sa aj revitalizácia nádvoria, rozšírili sa parkovacie miesta a do prevádzky bol uvedený zrekonštruovaný výťah, ktorý zvyšuje komfort a bezpečnosť pacientov aj zamestnancov,“ priblížil.
Hospic zároveň zorganizoval 14. medzinárodnú hospicovú konferenciu v Bardejovských Kúpeľoch, získal Cenu primátora mesta Bardejov za prínos pre región a v spolupráci so samosprávou bol na budovu hospicu nainštalovaný AED prístroj. Verejnosti sa hospic priblížil aj výstavou hospicových fotografií.
„Paliatívna starostlivosť stojí na odbornosti, tímovej práci a dobrej spolupráci naprieč systémom. Teší nás, že aj vďaka spoločnému úsiliu sa tieto témy posúvajú vpred,“ uviedol Cyril Korpesio, riaditeľ ACHK.
Zároveň pripomenul, že počas roka prišli aj pozitívne systémové zmeny v oblasti hospicovej a paliatívnej starostlivosti. „Aj vďaka angažovanosti a spoločnému úsiliu hospicov sa otvorila odborná diskusia s ministerstvom a zdravotnými poisťovňami, ktorá prispela k stabilnejším podmienkam financovania a lepšiemu zohľadneniu reálnych nákladov,“ doplnil Korpesio.
