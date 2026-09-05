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Hospic v Bardejovskej Novej Vsi má nové nádvorie aj plastiku patrónky
Dominantou Nádvoria nádeje sa stala bronzová plastika svätej Matky Terezy od sochára Ladislava Galka. Jej vznik iniciovalo občianske združenie Hospic Matky Terezy.
Autor TASR
Bardejov 5. septembra (TASR) - Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, mestskej časti Bardejova, má nové Nádvorie nádeje, ktoré ponúka pacientom a ich blízkym priestor na spoločné trávenie času. Súčasťou piatokovej (4. 9.) slávnosti bolo aj odhalenie bronzovej plastiky patrónky hospicu, svätej Matky Terezy. Požehnal ju košický biskup Mons. Marek Forgáč. Ako TASR informovala Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej charity Košice (ACHK), slávnosť sa konala v deň desiateho výročia kanonizácie Matky Terezy. V sobotu si zároveň pripomínajú Medzinárodný deň charity.
Zrevitalizovaný vonkajší priestor má ponúknuť príjemnejšie prostredie pre pacientov hospicu, ich blízkych aj personál zariadenia. „Charita je tu na to, aby sprevádzala ľudí aj v tých najťažších chvíľach ich života. Toto nové nádvorie je viditeľným znakom toho, že chceme, aby sa to dialo v prostredí, ktoré si naši pacienti aj ich rodiny zaslúžia,“ uviedol riaditeľ ACHK Cyril Korpesio.
„Úprave nádvoria aj tvorbe samotnej plastiky svätej Matky Terezy predchádzali prípravné a realizačné práce, ktoré trvali vyše roka. Dnešná finálna podoba je už takou pomyselnou čerešničkou na torte a myslím si, že to stálo za všetku tú námahu a úsilie,“ doplnil vedúci Hospicu Matky Terezy Bohuš Čepiga.
Dominantou Nádvoria nádeje sa stala bronzová plastika svätej Matky Terezy od sochára Ladislava Galka. Jej vznik iniciovalo občianske združenie Hospic Matky Terezy.
Galko sa pri tvorbe sústredil najmä na portrét a výraz tváre. Zvolil zádumčivý, hĺbavý pohľad a výraznejšiu modeláciu, ktorá má pripomínať neľahké prostredie, v ktorom Matka Tereza pôsobila. Modelovanie trvalo približne dva a pol mesiaca. Dielo najskôr vznikalo zo sochárskej hliny, napokon bolo odliate do bronzu. Plastika má približne 90 centimetrov a váži okolo 50 kilogramov.
Socha podľa organizátorov symbolizuje nielen samotnú Matku Terezu, ale aj poslanie všetkých, ktorí sa v hospici starajú o chorých a zomierajúcich.
Počas slávnosti ju odhalili riaditeľ charity a vrchná setra hospicu Antónia Peregrimová. Následne ju požehnal biskup, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že aj toto miesto si zaslúži úctu, akú si zaslúžia i tí, ktorí do hospicu prichádzajú v najťažších chvíľach svojho života.
Zrevitalizovaný vonkajší priestor má ponúknuť príjemnejšie prostredie pre pacientov hospicu, ich blízkych aj personál zariadenia. „Charita je tu na to, aby sprevádzala ľudí aj v tých najťažších chvíľach ich života. Toto nové nádvorie je viditeľným znakom toho, že chceme, aby sa to dialo v prostredí, ktoré si naši pacienti aj ich rodiny zaslúžia,“ uviedol riaditeľ ACHK Cyril Korpesio.
„Úprave nádvoria aj tvorbe samotnej plastiky svätej Matky Terezy predchádzali prípravné a realizačné práce, ktoré trvali vyše roka. Dnešná finálna podoba je už takou pomyselnou čerešničkou na torte a myslím si, že to stálo za všetku tú námahu a úsilie,“ doplnil vedúci Hospicu Matky Terezy Bohuš Čepiga.
Dominantou Nádvoria nádeje sa stala bronzová plastika svätej Matky Terezy od sochára Ladislava Galka. Jej vznik iniciovalo občianske združenie Hospic Matky Terezy.
Galko sa pri tvorbe sústredil najmä na portrét a výraz tváre. Zvolil zádumčivý, hĺbavý pohľad a výraznejšiu modeláciu, ktorá má pripomínať neľahké prostredie, v ktorom Matka Tereza pôsobila. Modelovanie trvalo približne dva a pol mesiaca. Dielo najskôr vznikalo zo sochárskej hliny, napokon bolo odliate do bronzu. Plastika má približne 90 centimetrov a váži okolo 50 kilogramov.
Socha podľa organizátorov symbolizuje nielen samotnú Matku Terezu, ale aj poslanie všetkých, ktorí sa v hospici starajú o chorých a zomierajúcich.
Počas slávnosti ju odhalili riaditeľ charity a vrchná setra hospicu Antónia Peregrimová. Následne ju požehnal biskup, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že aj toto miesto si zaslúži úctu, akú si zaslúžia i tí, ktorí do hospicu prichádzajú v najťažších chvíľach svojho života.