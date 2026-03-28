Hospodárenie Detvy za rok 2025 sa skončilo s prebytkom 1.322.448 eur
Hodnota investícií v roku 2025 bola 3.853.956 eur a v roku 2024 to bolo 1.791.705 eur.
Autor TASR
Detva 28. marca (TASR) - Hospodárenie mesta Detva za rok 2025 sa skončilo s prebytkom 1.322.448 eur. Do rezervného fondu presunuli 706.291 eur, suma 616.157 eur predstavovala nevyčerpané finančné prostriedky. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že vlani malo mesto hospodáriť s rozpočtom 30.265.261 eur, v priebehu roka však túto sumu piatimi aktualizáciami upravili na 27.907.014 eur. „Príjmovú časť rozpočtu sa podarilo naplniť na takmer 88 percent, z toho naplnenosť bežného rozpočtu bola na úrovni 100 percent,“ objasnil a priblížil, že celkové výdavky v záverečnom účte boli vo výške 23.185.500 eur, z toho kapitálové vo výške 3.835.956 eur.
Podľa neho hodnota investícií v roku 2025 bola 3.853.956 eur a v roku 2024 to bolo 1.791.705 eur. Najviac výdavkov bolo do občianskej vybavenosti, školstva a športu. Stav rezervného fondu bol k 1. januáru 2025 vo výške 383.360 eur a k 31. decembru 2025 to bolo 352.381 eur. Záverečný účet schválili detvianski poslanci na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
