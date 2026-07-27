< sekcia Regióny
Hospodárenie Hriňovej za rok 2025 sa skončilo s prebytkom 378.818 eur
Zostatok finančných operácií v sume 178.352 eur schválilo mestské zastupiteľstvo použiť na tvorbu rezervného fondu (158.352 eur) a na tvorbu osobitného rezervného fondu (20.000 eur).
Autor TASR
Hriňová 27. júla (TASR) - Hospodárenie mesta Hriňová v Detvianskom okrese za rok 2025 sa skončilo s prebytkom 378.818 eur. TASR o tom informovala vedúca ekonomického oddelenia hriňovského mestského úradu Slávka Gombalová.
Spresnila, že mesto ukončilo minulý rok so schodkom bežného a kapitálového rozpočtu v sume 39.844 eur. „Schodok sme vyrovnali prebytkom rozpočtu finančných operácií v sume 378.818 eur. Bolo to financovanie výdavkov z úverových zdrojov,“ objasnila. Dodala, že rozpočtové hospodárenie upravili o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v sume 200.465 eur. Podľa nej to sú financie zo štátneho rozpočtu, ktoré môžu v súlade s účelovým určením použiť v tomto roku.
Zostatok finančných operácií v sume 178.352 eur schválilo mestské zastupiteľstvo použiť na tvorbu rezervného fondu (158.352 eur) a na tvorbu osobitného rezervného fondu (20.000 eur). Ten je podľa zákona určený na rozvoj sociálneho bývania.
Hriňová mala na rok 2025 rozpočtované príjmy v sume 8.320.987 eur. Po úpravách bol rozpočet príjmov v sume 9.940.618 eur, plnenie rozpočtu k 31. decembru minulého roka bolo v sume 9.923.863 eur. To podľa samosprávy predstavuje 99,8-percentné plnenie voči upravenému rozpočtu. Celkové výdavky mesta, vrátane rozpočtových organizácií boli v sume 9.545.045 eur, z toho kapitálové výdavky predstavovali sumu 640.980 eur.
Gombalová doplnila, že investície pre mesto znamenajú použitie kapitálových výdavkov, a teda zhodnotenie majetku. V roku 2025 ich v celkovej sume 640.980 eur použili najmä na projekty. Súčasťou boli rekonštrukcia miestnych komunikácií v lokalite Murínka (212.403 eur) i obnova športovej infraštruktúry a modernizácia školy so škôlkou na Školskej ulici (149.322 eur). Urobili aj bezbariérový vchod s výťahom do zdravotného strediska Jarmočná (109.970 eur) a kúpili traktor s príslušenstvom i traktorovú kosačku (85.983 eur). „Najviac finančných prostriedkov však Hriňová používa vo forme bežných výdavkov. A to najmä na školstvo, čo je 51 percent z celkového rozpočtu,“ podotkla.
Záverečný účet mesta za minulý rok schválili hriňovskí mestskí poslanci na svojom júnovom rokovaní.
Spresnila, že mesto ukončilo minulý rok so schodkom bežného a kapitálového rozpočtu v sume 39.844 eur. „Schodok sme vyrovnali prebytkom rozpočtu finančných operácií v sume 378.818 eur. Bolo to financovanie výdavkov z úverových zdrojov,“ objasnila. Dodala, že rozpočtové hospodárenie upravili o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v sume 200.465 eur. Podľa nej to sú financie zo štátneho rozpočtu, ktoré môžu v súlade s účelovým určením použiť v tomto roku.
Zostatok finančných operácií v sume 178.352 eur schválilo mestské zastupiteľstvo použiť na tvorbu rezervného fondu (158.352 eur) a na tvorbu osobitného rezervného fondu (20.000 eur). Ten je podľa zákona určený na rozvoj sociálneho bývania.
Hriňová mala na rok 2025 rozpočtované príjmy v sume 8.320.987 eur. Po úpravách bol rozpočet príjmov v sume 9.940.618 eur, plnenie rozpočtu k 31. decembru minulého roka bolo v sume 9.923.863 eur. To podľa samosprávy predstavuje 99,8-percentné plnenie voči upravenému rozpočtu. Celkové výdavky mesta, vrátane rozpočtových organizácií boli v sume 9.545.045 eur, z toho kapitálové výdavky predstavovali sumu 640.980 eur.
Gombalová doplnila, že investície pre mesto znamenajú použitie kapitálových výdavkov, a teda zhodnotenie majetku. V roku 2025 ich v celkovej sume 640.980 eur použili najmä na projekty. Súčasťou boli rekonštrukcia miestnych komunikácií v lokalite Murínka (212.403 eur) i obnova športovej infraštruktúry a modernizácia školy so škôlkou na Školskej ulici (149.322 eur). Urobili aj bezbariérový vchod s výťahom do zdravotného strediska Jarmočná (109.970 eur) a kúpili traktor s príslušenstvom i traktorovú kosačku (85.983 eur). „Najviac finančných prostriedkov však Hriňová používa vo forme bežných výdavkov. A to najmä na školstvo, čo je 51 percent z celkového rozpočtu,“ podotkla.
Záverečný účet mesta za minulý rok schválili hriňovskí mestskí poslanci na svojom júnovom rokovaní.