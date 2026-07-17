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Hospodárenie mesta Veľký Krtíš za rok 2025 sa skončilo s prebytkom
Rezervný fond 1. januára 2025 predstavoval sumu 142.723 eur, ku koncu minulého roka to bolo 146.546 eur.
Autor TASR
Veľký Krtíš 17. júla (TASR) - Hospodárenie mesta Veľký Krtíš za rok 2025 sa skončilo s prebytkom 683.061 eur. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko s tým, že je to po zohľadnení finančných operácií.
Spresnil, že z kladného výsledku bežného a kapitálového rozpočtu vyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu. „Za rok 2025 sme do rezervného fondu odviedli desať percent prebytku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 47.945 eur,“ objasnil. Dodal, že finančné prostriedky vo výške 635.116 eur previedli do fondu nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov.
Podľa pôvodne schváleného rozpočtu malo mesto vlani hospodáriť so sumou 17.111.983 eur. Výšku príjmov však upravili na 18.976.846 eur, skutočné plnenie tak bolo v sume 14.359.099 eur. Podľa prednostu je to plnenie 75,67 percenta voči upravenému rozpočtu.
Ako ďalej Balko uviedol, skutočné výdavky boli celkovo v sume 13.676.038 eur, kapitálové výdavky predstavovali vlani 1.592.555 eur. V roku 2024 to bola suma 951.507 eur. Investície vlani smerovali do dopravy, energetiky i do odpadového hospodárstva. Súčasťou boli rekonštrukcia športových zariadení, školstvo i obnova verejného osvetlenia
Rezervný fond 1. januára 2025 predstavoval sumu 142.723 eur, ku koncu minulého roka to bolo 146.546 eur.
Spresnil, že z kladného výsledku bežného a kapitálového rozpočtu vyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu. „Za rok 2025 sme do rezervného fondu odviedli desať percent prebytku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 47.945 eur,“ objasnil. Dodal, že finančné prostriedky vo výške 635.116 eur previedli do fondu nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov.
Podľa pôvodne schváleného rozpočtu malo mesto vlani hospodáriť so sumou 17.111.983 eur. Výšku príjmov však upravili na 18.976.846 eur, skutočné plnenie tak bolo v sume 14.359.099 eur. Podľa prednostu je to plnenie 75,67 percenta voči upravenému rozpočtu.
Ako ďalej Balko uviedol, skutočné výdavky boli celkovo v sume 13.676.038 eur, kapitálové výdavky predstavovali vlani 1.592.555 eur. V roku 2024 to bola suma 951.507 eur. Investície vlani smerovali do dopravy, energetiky i do odpadového hospodárstva. Súčasťou boli rekonštrukcia športových zariadení, školstvo i obnova verejného osvetlenia
Rezervný fond 1. januára 2025 predstavoval sumu 142.723 eur, ku koncu minulého roka to bolo 146.546 eur.