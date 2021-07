Hospodárenie Nitrianskeho kraja pandémia výraznejšie nezasiahla

Nitra 1. júla (TASR) – Ekonomika Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) je v dobrej kondícii. Uviedol to predseda NSK Milan Belica v reakcii na správu o hospodárení NSK v prvom kvartáli tohto roka.



Kraj za prvé tri mesiace roku 2021 dosiahol celkové príjmy takmer 61 miliónov eur. Z nedaňových príjmov natieklo do krajského rozpočtu viac ako päť miliónov eur. Najväčší podiel na plnení rozpočtu majú príjmy z daní, z ktorých v priebehu januára až marca získal NSK takmer 37 miliónov eur. „V situácii, ktorá vládne na Slovensku, vývoj ekonomiky nie je až taký zlý a pandémia hospodárenie kraja výraznejšie nezasiahla. Aj keď je tu riziko, že príde tretia vlna pandémie a vzniknú tak ďalšie nároky na rozpočet,“ skonštatoval Belica.



Podľa jeho slov ekonomiku NSK výrazne neohrozujú ani mierne znížené výnosy z daní v uplynulých mesiacoch. Podľa Úradu NSK je vidieť, že výber daňových príjmov v prvom kvartáli roku 2021 je v porovnaní s rokmi 2019 a 2020 vyšší len v mesiaci január. „V ďalších mesiacoch kvartálu má už klesajúci trend. Krivka daňových príjmov dosahuje svoje minimum v marci,“ konštatuje sa v správe úradu. „Kondícia rozpočtu NSK je taká pevná, že by sme nemali mať vážnejšie problémy. Ak by sa aj nejaké vyskytli, máme stále široký priestor na čerpanie mimorozpočtových zdrojov,“ pripomenul v tejto súvislosti Belica.