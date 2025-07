Hospodárenie V. Krtíša za rok 2024 sa skončilo so ziskom 254.116 eur

Veľký Krtíš 21. júla (TASR) - Hospodárenie mesta Veľký Krtíš za rok 2024 sa skončilo so ziskom 254.116 eur. Do rezervného fondu išlo 16.418 eur ako prebytok bežného a kapitálového rozpočtu. TASR o tom informoval prednosta mestského úradu Marián Balko.



Dodal, že finančné prostriedky vo výške 431.172 preúčtovali do fondu nevyčerpaných finančných prostriedkov minulých rokov. Podľa neho vlani rozpočtovými opatreniami pristupovali vo Veľkom Krtíši ku korekciám pôvodne schváleného rozpočtu, ktorý reflektoval reálne požiadavky počas rozpočtového roka.



Bežné príjmy boli v roku 2024 rozpočtované vo výške 10.405.683 eur, upravená výška príjmov bola 11.467.718 eur. „Skutočné plnenie bežných príjmov za rok 2024 je 11.699.399 eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 102 percent,“ objasnil. Súčasťou sú príjmy škôl, ktoré rozpočtovali v upravenom rozpočte na sumu 450.556 eur vlastných príjmov. „Vlani sa naplnili na sumu 451.601 eur,“ spomenul.



Rozpočet kapitálových príjmov upravilo mesto z vyše troch miliónov na vyše 7,2 milióna eur. Skutočné príjmy však boli 288.991 eur, čo je plnenie na štyri percentá. „Hodnotu čerpania skresľuje veľké množstvo podaných projektov, kde nebolo skutočné čerpanie a posunulo sa to do roku 2025,“ vysvetlil prednosta.



Bežné výdavky boli vlani 11.110.952 eur, čerpanie bolo na takmer 96 percent. Kapitálové výdavky boli 951.507 eur s čerpaním takmer 12 percent. Celkové výdavky boli vyše 12 miliónov eur s čerpaním takmer 62 percent.



Vo Veľkom Krtíši išlo vlani najviac peňazí do miestnych komunikácií a na parkoviská, čo je viac ako 518.000 eur. Do roku 2025 preložili podané projekty ako napríklad rekonštrukcia miestnej komunikácie s pruhom pre cyklistov i obnova mestského parku. Súčasťou sú budovanie fotovoltaických elektrární, nabíjacia infraštruktúra elektromobilov i rekonštrukcia základnej školy.



Prednosta poznamenal, že na začiatku minulého roka malo mesto v rezervnom fonde 167.439 eur, na jeho konci to bolo 142.723 eur.