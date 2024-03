Hostia bojnických kúpeľov mohli odovzdať svoj hlas do prenosnej urny

Bojnice 23. marca (TASR) - Možnosť odovzdať svoj hlas v sobotných prezidentských voľbách využívajú i hostia kúpeľov v Bojniciach. Využiť na to môžu volebné okrsky na území mesta, členovia okrskovej volebnej komisie za nimi prišli i priamo do kúpeľov s prenosnou volebnou schránkou.



Volebný okrsok kedysi fungoval i priamo v kúpeľoch, tieto prezidentské voľby to tak nie je. Kúpele mesto zaradilo pod okrsok, ktorý sídli v priestoroch kultúrneho centra na námestí. V tomto okrsku je zapísaných 892 oprávnených voličov. Svoj hlas tam chodia odovzdať nielen Bojničania, ale i návštevníci mesta s hlasovacími preukazmi. "Je to zatiaľ v pomere jedna k jednej s domácimi," povedal pre TASR predseda komisie Ján Teslík.



Účasť označil Teslík zatiaľ za nižšiu. "V parlamentných voľbách sme mali tesne popoludní viac ako 500 voličov, teraz je to menej," odhadol.



Do okrsku na námestí prišla odovzdať svoj hlas jednému z kandidátov na hlavu štátu i Lenka z Prievidze. "Plánovali sme ísť pôvodne preč tento víkend, nevyšlo to a v Bojniciach sme potrebovali niečo vybaviť, preto sme prišli sem," uviedla Lenka. K volebnej urne chodí podľa svojich slov pravidelne, je to podľa nej jej najväčšie právo. "Prezident by mal byť správne ukotvený v geopolitike," podotkla Prievidžanka.



Kúpeľní hostia mali možnosť odvoliť i priamo v kúpeľoch v jednom z liečebných domov, a to popoludní, keď sa im skončili liečebné procedúry. Svoj záujem odovzdať hlas v prezidentských voľbách komisii podľa Teslíka vopred nahlásilo približne 50 hostí.



Do prenosnej urny vhodil svoj hlas Ivan. Možnosť odvoliť priamo v kúpeľoch si podľa svojich slov veľmi váži, nemusí chodiť ďaleko, keďže je po výmene kĺbu. "Veľmi dobre to padne najmä nám, zdravotne ťažko postihnutým," poznamenal Ivan. Hlasovací preukaz si vybavil už mesiac vopred, v kúpeľoch bude i počas prípadného druhého kola volieb, na ktoré má rovnako preukaz.