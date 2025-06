Hostina v pribylinskom skanzene spojí generácie liptovských valachov

Pribylina 28. Júna (TASR) - Ovčiarske rodiny z celého Liptova sa zídu v sobotu na podujatí, ktoré v pribylinskom skanzene spojí generácie ovčiarov. Ako TASR informovala vedúca oddelenia programov a marketingu Liptovského múzea Silvia Vančová, ich príbehy, spomienky a skúsenosti z liptovských pasienkov uvedú do života novú publikáciu etnologičky a emeritnej riaditeľky Liptovského múzea Ivety Zuskinovej.



Stretnutia na Valaskej hostine budú symbolické. „Na jednom mieste sa stretne šesť generácií valachov, ktorí sa snažia poctivo udržiavať tradičnú formu ovčiarstva. Pozvanie prijal najstarší z nich, ktorý má dnes 88 rokov, aj najmladší, ktorý má iba 29 rokov,“ uviedla Zuskinová.



Valaská hostina sa v skanzene začne veselo, rovnako ako to kedysi bývalo na starých salašoch. „Prišli valasi, gazdovia, salašník a aj ženy a matky ovčiarov. Tie doniesli doma napečené koláče, valasi uvarili baraní guľáš. Pastierske piesne a tance predvedú chlapi z Folklórneho združenia Stráne z Važca a Folklórna skupina zo Šuňavy. V programe vystúpi aj Ľubomír Párička, známy spevák pastierskych piesní a inštrumentalista v hre na pastierskych hudobných nástrojoch - gajdy, fujara a rôzne druhy píšťal,“ doplnila etnologička.



Ovčiarstvo je dlhoročnou témou Zuskinovej. Salašníctvu ako prirodzenej živej súčasti nášho koloritu venovala už viacero publikácií, ktoré rozprávajú o jeho histórii na Liptove. V Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku ako jeho vtedajšia riaditeľka vytvorila jedinečnú Expozíciu ovčiarstva, ktorá približuje najdetailnejšie aspekty tohto remesla.



„Sme veľmi radi, že máme možnosť vytvoriť takýto priestor na stretnutie. Ovčiarstvo, ktoré sa dnes stáva už raritným povolaním, si zaslúži našu pozornosť a uznanie,“ dodala Vančová s tým, že vďaka publikácii Zuskinovej budú môcť ľudia nahliadnuť do jeho bohatého sveta a priamo na podujatí sa osobne stretnúť s ľuďmi, ktorí tieto príbehy žijú.