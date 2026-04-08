Hostinu v Starej pevnosti v Komárne pripomenie súťaž vo varení
Autor TASR
Komárno 8. apríla (TASR) - V Starej pevnosti v Komárne sa budú variť jedlá z 19. storočia na otvorenom ohni. Komárňanské vojenské hostiny organizuje nezisková organizácia Pro Castello Comaromiensi v nedeľu 26. apríla, informovala radnica. Súčasťou šiesteho ročníka súťaže vo varení historických jedál bude aj bojová ukážka z obdobia rokov 1848 - 1849.
Družstvá s ľubovoľným počtom členov budú súťažiť s akýmkoľvek jedlom pripraveným na otvorenom ohni a konzumovaným aj v 19. storočí. Jedlá je možné pripravovať v kotlíku, grilované, na ražni. Jedno družstvo môže súťažiť s niekoľkými druhmi na mieste pripravených jedál. Pripravené jedlá je zakázané predávať, ale ochutnávka je povolená.
Súťaž je venovaná pamiatke netradičnej hostiny na hradbách Starej pevnosti v Komárne v apríli 1849. Veliteľom komárňanskej pevnosti sa stal generálmajor Richard Guyon. Jeho prvou úlohou bolo upevniť bojového ducha obrancov pevnosti. Tento cieľ dosiahol tým, že pohostil Komárňanov na hradbách Starej pevnosti, pričom nepriateľ na nich neustále strieľal delami. Túto udalosť podrobne opísal aj Mór Jókai vo svojom poviedkovom cykle Revolučné a bitkové obrazy.
