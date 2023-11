Hotel Kyjev chcú pamiatkari za kultúrnu pamiatku, developer nesúhlasí

Bratislava 5. novembra (TASR) - Bývalý Hotel Kyjev v centre Bratislavy, ktorý je zatvorený od roku 2011, chcú pamiatkari za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Ochrániť tým chcú pamiatkové hodnoty polyfunkčného objektu, ktorý tvorí hotel spolu s obchodným domom (OD) Prior. Rozhodnutie Pamiatkového úradu (PÚ) SR však podľa developera, spoločnosti Lordship, vedie k zastaveniu niekoľko rokov plánovanej rekonštrukcie budovy. Uviedli to pre TASR.



"Polyfunkčný objekt sa stal architektonickou ikonou Bratislavy. Dôvodom vyhlásenia je ochrana jeho historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty," skonštatoval PÚ SR na margo vydania svojho rozhodnutia 26. mája, ktoré však zatiaľ nie je právoplatné.



Pamiatkový úrad podotýka, že posudzovanie pamiatkových hodnôt OD Prior a Hotela Kyjev a zvažovanie relevancie vyhlásenia objektu za národnú kultúrnu pamiatku bolo v minulosti predmetom opakovaných polemík. A hoci pamiatkari v roku 2013 rozhodli, že objekt nebude vyhlásený za pamiatku, tému opätovne otvorili. Zmenu v rozhodnutí vysvetľujú aj tým, že odborné postuláty pamiatkovej starostlivosti nie sú nemenným monolitom.



"Oproti stavu odborného diskurzu z roku 2013 došlo v súčasnom náhľade na interpretáciu pamiatkových hodnôt predmetného objektu k posunu. Je podmienený väčším časovým odstupom a negatívnymi príkladmi zániku obdobných architektonických diel z obdobia socializmu," odôvodňuje.



Na otázku, či nepovažuje za dostatočnú pamiatkovú ochranu objektu samotnú pamiatkovú zónu, v ktorej sa nachádza, podotýka, že vzhľadom na význam architektonického diela pokladá za adekvátnejšiu ochranu jeho významu práve jeho vyhlásenie za pamiatku. Pamiatková ochrana v rámci Pamiatkovej zóny Bratislava je podľa neho cielená predovšetkým na ochranu exteriérového vzhľadu objektov.



"Napriek prestavbám a čiastočne narušenému stavebno-technickému stavu OD Prior a Hotela Kyjev sú v interiéri zachované pamiatkovo hodnotné prvky, ktoré je vhodné chrániť vyhlásením objektu za NKP," zdôrazňuje PÚ SR, ktorý odmieta, že by vyhlásenie objektu za takúto pamiatku znemožnilo jeho obnovu.



Iného názoru je developer, ktorý zmenu postoja pamiatkarov vníma ako "zmenu pravidiel počas hry". Ich rozhodnutie podľa neho proces prípravy obnovy budovy zastavilo a pravdepodobne povedie k jej ďalšiemu chátraniu. Poukazuje pritom na projektovú dokumentáciu citlivej obnovy, ktorá vznikla po rokoch rokovaní a zvažovaní rôznych stratégií, ktorá obnovuje pôvodnú funkciu hotela a zároveň rešpektuje pravidlá ochrany pamiatkových hodnôt. Kladné stanoviská vydali všetky dotknuté orgány okrem Krajského pamiatkového úradu.



"Keď si stav budovy ešte viac žiada obnovu, sledujeme 180-stupňový obrat v konaní PÚ. Popiera zásady predvídateľnosti správnych rozhodnutí a kontinuity v rozhodovaní správnych orgánov," konštatuje spoločnosť Lordship, ktorá proti rozhodnutiu pamiatkarov podala odvolanie. Vec preto posúdi Ministerstvo kultúry (MK) SR.



Developer deklaruje, že cieľom je obnova budovy so zachovaním pôvodného vzhľadu, hmoty i kompozície, zároveň aj viacerých hodnotných pôvodných prvkov v interiéri. "Bohužiaľ, nie je možné obnovu uskutočniť bez modernizácie štandardu zo 70. rokov, ktorý zďaleka nevyhovuje požiadavkám na prevádzku ubytovacích kapacít," podotýka spoločnosť.



Budova je od jej uzatvorenia zakonzervovaná a udržiavaná v miere, ktorá bola nutná pre rekonštrukciu v strednodobom horizonte. Ten sa však podľa developera predĺžil z rôznych príčin na dlhodobý zámer. Na začiatok rekonštrukcie sa viaže aj revitalizácia verejného priestoru, teda premena vnútrobloku medzi ulicami Rajská a Cintorínska a vytvorenie nového verejného priestoru s pracovným názvom Námestie umelcov.



Ministerstvo kultúry SR na otázky TASR doteraz neodpovedalo.



Hotel Kyjev vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami postavili v roku 1973. V tom čase sa považoval za architektonický skvost a bol najvyššou stavbou v časti Staré Mesto. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011. V júni 2018 sa fasáda chátrajúceho hotela zmenila vďaka streetart festivalu na jedno z najväčších umeleckých diel v histórii Slovenska.